Balade « Imagin’Aire » Parc Municipal Aire-sur-l’Adour

Balade « Imagin’Aire » Parc Municipal Aire-sur-l’Adour dimanche 21 septembre 2025.

Balade « Imagin’Aire » Dimanche 21 septembre, 10h00 Parc Municipal Landes

Gratuit. Sans réservation. Rdv sur le parvis de la mairie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Du 30 août au 27 septembre 2025, l’association Air’tistic fait vibrer Aire sur l’Adour avec son festival de photographie Imagin’Aire.

Un rendez-vous culturel incontournable qui, chaque année, transforme la ville en galerie à ciel ouvert.

Un parcours photographique dans toute la ville.

Cette nouvelle édition promet un voyage visuel unique à travers différents univers photographiques, avec des expositions réparties dans les rues, les parcs, la médiathèque et de nombreux autres lieux emblématiques de la ville.

Dimanche 21 septembre – 10h-12h : Balade avec le service du Patrimoine – RDV au Parvis de la Mairie

Parc Municipal 20 Rue Henri Labeyrie, 40800 Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine Parc municipal

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville d’Aire sur l’Adour