Balade immersive Chemins de Traverse Cité des Présents-François Mitterrand Château-Chinon (Ville)

Balade immersive Chemins de Traverse

Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 12:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Parcours original par Léonard Matton/compagnie Emersion dans les jardins proposé par La Maison.

Dans la Nièvre, on découvre souvent des lieux enchanteurs. Des lieux qui racontent par eux-mêmes des histoires mystérieuses.

Les mots de la littérature peuvent-ils se connecter à ce cadre naturel particulier ? Oui, en les mettant en vie par des interprètes de théâtre immersif, et dans un joyeux cheminement en commun. Le temps de deux heures, la compagnie Emersiøn compose un parcours original, inventé pour un site exceptionnel, qui alterne la marche musicale et la rencontre de fascinants personnages littéraires, mythiques et légendaires. Un voyage initiatique qui explore ces présents immatériels du monde, en connexion avec la nature qui nous environne. Une odyssée dans l’Histoire et les légendes, qui tisse un lien entre chaque participant et participante sur le chemin d’un réenchantement de nos imaginaires.

La mise en espaces sera immersive et la troupe d’Emersiøn sollicitera vos sens pour vous charmer bien au-delà des oreilles et des yeux. La mémoire collective prendra forme en faisant de ce lieu, pour un dimanche, le centre d’un monde poétique dans lequel ces chemins de traverse seront comme des passerelles entre vous et les interprètes de cette forêt artistique. Bon voyage ! .

Cité des Présents-François Mitterrand 6 Place Saint-Christophe Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté nadia.joly@maisonculture.fr

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English : Balade immersive Chemins de Traverse

L’événement Balade immersive Chemins de Traverse Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)