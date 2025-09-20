Balade immersive – « De la fleur à la terre » Ville de Rambervillers Rambervillers

Point de départ de la visite : place du 30 septembre à Rambervillers

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

La ville de Rambervillers vous invite à redécouvrir son histoire, son patrimoine et ses trésors naturels à travers une balade inédite et immersive au cœur de la ville.

Dans le cadre de l’exposition estivale du Musée de la Terre, la nature est à l’honneur : la botanique inspire la céramique.

Cette promenade à la (re)découverte de l’histoire, du patrimoine et des trésors naturels de Rambervillers est ponctuée de dix panneaux explicatifs, harmonieusement intégrés dans les massifs fleuris de la ville.

Un parcours ponctué de dix panneaux explicatifs, soigneusement intégrés dans les massifs fleuris aux quatre coins de la ville, vous guide à travers les lieux emblématiques.

Chaque étape est une invitation à poser un nouveau regard sur la commune, à la croisée de l’art, de la nature et du patrimoine.

© Mairie de Rambervillers