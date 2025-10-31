Balade immersive Les coups maudits de l’Abbaye Abbaye Montivilliers

Balade immersive Les coups maudits de l’Abbaye

Abbaye 28 Place François Mitterrand Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez frissonner dans l’abbatiale, là où chaque coup de cloche réveille les ombres du passé.

Entre histoire et frayeur, plongez dans une balade nocturne où les âmes sensibles s’abstiennent.

Arriverez-vous à échapper au destin maudit de Montivilliers ?

Celui qui jadis condamna ses habitants lorsque les cloches sonnèrent pour la treizième fois…

Public sensible, soyez avertis certaines scènes peuvent être impressionnantes.

Réservation obligatoire .

Abbaye 28 Place François Mitterrand Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 45

