Balade impressionniste Musée des impressionnismes Giverny

Balade impressionniste

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:30:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10 2026-06-14

Participez à une balade impressionniste en compagnie des médiateurs du musée !

Pour célébrer le printemps, participez à une balade impressionniste en compagnie des médiateurs du musée. Plongez dans la peinture givernoise, et découvrez les lieux et les figures emblématiques du célèbre village normand.

Le musée se réserve le droit d’annuler l’évènement en cas de mauvais temps. Les billets seront remboursés le cas échéant.

20 personnes maximum

Niveau intermédiaire

La balade n’est pas adaptée aux PMR

A partir de 7 ans .

Musée des impressionnismes 99 rue Claude Monet Giverny 27620 Eure Normandie +33 2 32 51 94 65

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English : Balade impressionniste

L’événement Balade impressionniste Giverny a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération