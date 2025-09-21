BALADE IN CHAPEL, animation musicale Chapelle Notre Dame de La Garde La Ciotat

BALADE IN CHAPEL, animation musicale Chapelle Notre Dame de La Garde La Ciotat dimanche 21 septembre 2025.

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Depuis 21 ans Jo le SAXO participe à cete joyeuse animation musicale avec ses fidèles amis musiciens, le groupe instrumental SAXY

Chapelle Notre Dame de La Garde chemin Notre dame de la Garde, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

