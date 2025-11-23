Balade inaugurale l’arbre têtard, pour quoi faire ? La Maison du Parc Notre-Dame-de-Bliquetuit

Balade inaugurale l’arbre têtard, pour quoi faire ?

La Maison du Parc 692 Rue du Petit pont Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Le Parc vous propose une balade commentée sur l’arbre têtard, cet arbre aux multiples usages très anciens élément à part entière de la biodiversité accueillant de nombreuses espèces sauvages et prodiguant des services écosystémiques aux vivants humains et non humains.

Yves Joignant, fondateur et animateur de l’éco-lieu L’Escargotier à Marais-Vernier, Jérôme Chapelle, artisan poêlier, et Simon Gaudet, entomologiste au Parc, vous guideront lors de cette balade afin de vous faire découvrir toutes les possibilités et atouts que l’arbre têtard offre.

Arbre ressource en bois local, il est utile à la fabrication de clôtures, piquets, vannerie. Source d’énergie renouvelable, il est tout à fait adapté à la production individuelle de bois de chauffage et particulier pour des modes de chauffages tels que les poêles de masse. Enfin, c’est un formidable support de biodiversité.

Dans le cadre de la thématique de sa saison 2025-2026 sur l’arbre têtard, l’Ethnothèque, musée des Boucles de la Seine Normande vous propose un itinéraire technique depuis la plantation jusqu’à la production de bois, notamment de chauffage, pour redonner une place à cet arbre sous une forme innovante au sein de nos villages et de nos jardins.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse aux personnes souhaitant en connaître davantage sur l’arbre têtard et sensibles aux questions de transition écologique. .

