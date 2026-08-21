Balade « Ingrandes-Le Fresne, une histoire commerciale », Syndicat d’initiatives,

Informations pratiques

Balade « Ingrandes-Le Fresne, une histoire commerciale » Dimanche 20 septembre, 14h30 Syndicat d’initiatives Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Une déambulation propose de redécouvrir l’importance du commerce dans la construction de la cité, favorisé par la présence de la Loire et sa position de frontière. Balade animée par Anne Vodé, conservatrice du patrimoine, dans le cadre de l’étude d’Inventaire menée par le Département de Maine-et-Loire.

A 14h30 (durée 1 heure) – Départ Place des loisirs

Syndicat d’initiatives Rue Michel, 49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire

Une déambulation propose de redécouvrir l’importance du commerce dans la construction de la cité, favorisé par la présence de la Loire et sa position de frontière. Balade animée par Anne Vodé, du le …

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