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Balade « Ingrandes-Le Fresne, une histoire commerciale », Syndicat d’initiatives,

dimanche 20 septembre 2026 · Syndicat d’initiatives

Balade « Ingrandes-Le Fresne, une histoire commerciale », Syndicat d’initiatives,

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Syndicat d’initiatives
Adresse
Rue Michel, 49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire
Ville
49123
Département
Maine-et-Loire

Balade « Ingrandes-Le Fresne, une histoire commerciale » Dimanche 20 septembre, 14h30 Syndicat d’initiatives Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Une déambulation propose de redécouvrir l’importance du commerce dans la construction de la cité, favorisé par la présence de la Loire et sa position de frontière. Balade animée par Anne Vodé, conservatrice du patrimoine, dans le cadre de l’étude d’Inventaire menée par le Département de Maine-et-Loire.
A 14h30 (durée 1 heure) – Départ Place des loisirs

Syndicat d’initiatives Rue Michel, 49123 Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 49123 Ingrandes Maine-et-Loire Pays de la Loire
Une déambulation propose de redécouvrir l’importance du commerce dans la construction de la cité, favorisé par la présence de la Loire et sa position de frontière. Balade animée par Anne Vodé, du le …

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