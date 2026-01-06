Balade Initiation Naturaliste Perros-Guirec
Balade Initiation Naturaliste Perros-Guirec vendredi 3 juillet 2026.
Balade Initiation Naturaliste
Chemin du phare Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 10:00:00
fin : 2026-07-03 11:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Envie de découvrir un des métiers liés à l’environnement ? De plonger dans l’univers naturaliste ? De pouvoir observer les espèces présentes dans les landes ou sur les côtes de Ploumanac’h ?
Toi, grand passionné de nature, viens avec nous, gardes du littoral, découvrir les coulisses de notre métier ! .
Chemin du phare Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade Initiation Naturaliste Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de tourisme de Perros-Guirec