Balade inspirante – une abbaye maritime sensible – Rue de Beauport Paimpol, 15 juin 2025 11:00, Paimpol.

Côtes-d’Armor

Début : 2025-06-15 11:00:00

fin : 2025-06-15

2025-06-15

L’abbaye de Beauport vous propose, à l’occasion des 50 ans du Conservatoire du littoral, de (re)découvrir le domaine le temps de la balade inspirante Une abbaye maritime sensible (1.5km), le dimanche 15 juin.

Cette balade poétique et créative sur le domaine sera guidée par des amoureux du site, venus partager leur regard et leur sensibilité.

À la fin de la promenade, chacun se retrouvera dans les jardins de l’abbaye pour un moment convivial autour d’un pique-nique ou d’un goûter, suivi d’un temps de création individuelle. Poèmes, récits, dessins, seront collectés afin de former un ouvrage participatif — un recueil sensible de l’abbaye de Beauport. Réservation conseillée .

Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 18 58

