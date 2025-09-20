Balade interactive à la découverte de Collobrières avec Baludik Office de Tourisme de Collobrières Collobrières

Office de Tourisme de Collobrières 1 avenue Charles Caminat Collobrières Var

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Pars à la découverte de Collobrières avec ta nouvelle amie Castanha la couleuvre grâce au jeu interactif du village avec l’application Baludik !

Office de Tourisme de Collobrières 1 avenue Charles Caminat Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 48 08 00 collobrieres@mpmtourisme.com

English :

Discover Collobrières with your new friend Castanha the snake thanks to the new interactive village game with the Baludik app!

German :

Entdecke Collobrières mit deiner neuen Freundin Castanha, der Natter, dank des neuen interaktiven Dorfspiels mit der Baludik-App!

Italiano :

Scoprite Collobrières con il vostro nuovo amico Castanha il serpente grazie al nuovo gioco interattivo del villaggio con l’app Baludik!

Espanol :

Descubre Collobrières con tu nueva amiga la serpiente Castanha en este juego de pueblo interactivo de la aplicación Baludik

