Balade interactive « A la découverte de Collobrières » avec Baludik 20 et 21 septembre Office de Tourisme de Collobrières Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T00:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Avec Castanha la couleuvre, pars découvrir Collobrières, la capitale de la châtaigne dans le massif des Maures, pour apprendre tout ce que Castanha sait sur ce village au cœur de la nature ! Si tu réussis cette mission, tu seras même récompensé par l’office de tourisme de Collobrières.

Ce jeu de piste numérique interactif vous est proposé avec l’application Baludik, téléchargeable gratuitement sur téléphone ou tablette sur Apple Store ou Play Store puis télécharger le parcours avec le QRcode depuis l’application.

Nos conseils pour une expérience optimale :

– Avant de commencer, chargez vos appareils et allumez le son.

– Suivez le guide de point en point à l’aide du compas et du compteur de distance.

– Touchez les points interactifs pour accéder à des contenus et aller au bout de votre aventure !

Office de Tourisme de Collobrières 1, bd Caminat 83610 Collobrières Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 48 08 00 https://www.collobrieres.fr Office de Tourisme de Collobrières parking dans le village

Journées européennes du patrimoine 2025

OTI La Londe Les Maures