Balade interactive « A la découverte de Cuers » avec Baludik 20 et 21 septembre Office de Tourisme Cuers Var

Téléchargement gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T00:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Suis Léon le hérisson dans les ruelles cuersoises et découvre ce village et ses fontaines, portes et maisons qui ont des décennies d’histoire derrière elles ! Tu pourras apprendre tout ce que Léon sait sur ce village pittoresque du Var. Si tu réussis cette mission, tu seras même récompensé par l’office de tourisme de Cuers.

Ce jeu de piste numérique interactif vous est proposé avec l’application Baludik, téléchargeable gratuitement sur tablette ou téléphone sur Apple Store ou Play Store puis téléchargez le parcours avec le QRcode depuis l’application.

Nos conseils pour une expérience optimale :

– Avant de commencer, chargez vos appareils et allumez le son.

– Suivez le guide de point en point à l’aide du compas et du compteur de distance.

– Touchez les points interactifs pour accéder à des contenus et aller au bout de votre aventure !

Office de Tourisme Cuers Place de la convention, 83390 Cuers Cuers 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 48 56 27 https://www.mpmtourisme.com

