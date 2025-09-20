Balade interactive « A la découverte de Pierrefeu du Var » avec Baludik Office de tourisme Pierrefeu du Var Pierrefeu-du-Var

Début : 2025-09-20T00:00:00 – 2025-09-20T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Déambule dans les rues escarpées du vieux village de Pierrefeu du Var avec René le sanglier, et écoute toutes les anecdotes qu’il a à te raconter ! Tu pourras apprendre tout ce que René sait sur ce village entouré de vignes. Si tu réussis cette mission, tu seras même récompensé par l’office de tourisme.

Ce jeu de piste numérique interactif vous est proposé avec l’application Baludik, téléchargeable gratuitement sur tablette ou téléphone sur Apple Store ou Play Store puis téléchargez le parcours avec le QRcode depuis l’application.

Nos conseils pour une expérience optimale :

– Avant de commencer, chargez vos appareils et allumez le son.

– Suivez le guide de point en point à l’aide du compas et du compteur de distance.

– Touchez les points interactifs pour accéder à des contenus et aller au bout de votre aventure !

Office de tourisme Pierrefeu du Var 20 boulevard Henri Guérin, 83390 Pierrefeu du Var Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 28 27 30 https://www.mpmtourisme.com

