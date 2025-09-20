Balade interactive Baludik « Escapade temporelle aux Bormettes » Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var La Londe-les-Maures

Balade interactive Baludik « Escapade temporelle aux Bormettes » Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var La Londe-les-Maures samedi 20 septembre 2025.

Balade interactive Baludik « Escapade temporelle aux Bormettes »

Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Avec l’application Baludik, menez une quête pour découvrir le patrimoine et les personnages clefs de l’histoire locale dans un quartier à l’origine de la naissance de La Londe les Maures !

.

Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

English : Baludik interactive walk « Time escapade at Les Bormettes »

Use the Baludik app to travel back in time and discover the secrets of a district that was the birthplace of La Londe les Maures!

German : Interaktiver Spaziergang Baludik « Zeitlicher Ausflug in die Bormettes! » Jubiläumsveranstaltung: Horace Vernet Victor Roux, 1863-2023

Mit der App Baludik können Sie sich auf eine Zeitreise begeben und die Geheimnisse der Geschichte eines Viertels entdecken, das am Anfang der Entstehung von La Londe les Maures stand!

Italiano : Passeggiata interattiva Baludik « Fuga nel tempo a Les Bormettes! Evento anniversario: Horace Vernet Victor Roux, 1863-2023

Utilizzate l’app Baludik per viaggiare nel tempo e scoprire i segreti di un quartiere che ha dato i natali a La Londe les Maures!

Espanol :

Con la aplicación Baludik, descubra el patrimonio y los personajes clave de la historia local de un barrio que fue la cuna de La Londe les Maures

L’événement Balade interactive Baludik « Escapade temporelle aux Bormettes » La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var