Balade interactive Baludik « Le Chemin de la Mémoire »

Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Avec l’application Baludik, menez une quête pour découvrir les héros et les évènements liés au Débarquement de Provence et à la Libération de La Londe les Maures en Aout 1944.

Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var 60 boulevard du Front de Mer La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur +33 4 94 01 53 10 bienvenue@mpmtourisme.com

English :

Travel back in time thanks to the Baludik application, which takes you on an interactive journey to discover Londais heroes of the Second World War.

German :

Machen Sie eine Zeitreise mit der App Baludik, die Ihnen einen interaktiven Spaziergang zur Entdeckung der Helden Londons aus dem Zweiten Weltkrieg bietet.

Italiano :

Viaggiate indietro nel tempo grazie all’applicazione Baludik, che vi porta in un viaggio interattivo alla scoperta degli eroi di Londais della Seconda Guerra Mondiale.

Espanol :

Con la aplicación Baludik, vaya en busca de los héroes y acontecimientos relacionados con el Desembarco de Provenza y la Liberación de La Londe les Maures en agosto de 1944.

