Balade interactive de Pierrefeu du Var avec Baludik Office de Tourisme de Pierrefeu du Var Pierrefeu-du-Var

Balade interactive de Pierrefeu du Var avec Baludik Office de Tourisme de Pierrefeu du Var Pierrefeu-du-Var samedi 20 septembre 2025.

Balade interactive de Pierrefeu du Var avec Baludik

Office de Tourisme de Pierrefeu du Var 20 boulevard Henri Guérin Pierrefeu-du-Var Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Pars à la découverte de Pierrefeu du Var avec ton nouvel ami René le sanglier grâce au jeu interactif du village avec l’application Baludik !

.

Office de Tourisme de Pierrefeu du Var 20 boulevard Henri Guérin Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 28 27 30 pierrefeu@mpmtourisme.com

English : Balade interactive de Pierrefeu du Var avec Baludik

Discover Pierrefeu du Var with your new friend René the wild boar thanks to the village’s new interactive game with the Baludik app!

German : Balade interactive de Pierrefeu du Var avec Baludik

Geh mit deinem neuen Freund René, dem Wildschwein, auf Entdeckungsreise durch Pierrefeu du Var dank des neuen interaktiven Dorfspiels mit der Baludik-App!

Italiano : Balade interactive de Pierrefeu du Var avec Baludik

Scoprite Pierrefeu du Var con il vostro nuovo amico René il cinghiale grazie al nuovo gioco interattivo del villaggio con l’app Baludik!

Espanol : Balade interactive de Pierrefeu du Var avec Baludik

¡Descubre Pierrefeu du Var con tu nuevo amigo René el jabalí gracias al juego interactivo del pueblo en la app Baludik!

L’événement Balade interactive de Pierrefeu du Var avec Baludik Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var