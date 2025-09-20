Balade-jeu Lieux insolites de la Grande Rue de la Guillotière Maison des Projets Gabriel Péri Lyon

Balade-jeu Lieux insolites de la Grande Rue de la Guillotière Samedi 20 septembre, 09h30, 14h30 Maison des Projets Gabriel Péri Métropole de Lyon

Départ et arrivée à votre convenance sur les plages horaires indiqués ! Pas de travaux dans le secteur, le trajet est ok PMR. Pas de prérequis si ce n’est être accompagné de quelqu’un qui sait lire et parler le français.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Samedi 20, le Conseil de Quartier Guillotière vous invite à partir en autonomie guidé par un livret de questions soit autant d’étapes sur la Grande Rue de la Guillotière à la découverte de cet axe du 7e arrondissement de Lyon déjà emprunté et urbanisé au Moyen-Age. La Maison des Projets Péri au numéro 22 de cette rue sert de point de départ et d’arrivée pour recevoir les documents nécessaire (remis gratuitement) avant de vous lancer puis récupérer le corrigé ! Bonne promenade, à votre rythme, mais il vous faudra compter une bonne heure pour explorer toute la richesse de cette grande rue ! 0472103600 pour tout besoin complémentaire d’information.

Maison des Projets Gabriel Péri 2 rue Gilbert Dru 69007 Lyon Lyon 69007 La Guillotière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 10 36 00 https://www.lyon.fr/actualite/projets-urbains/place-gabriel-peri-la-maison-des-projets-est-ouverte-tous-et-toutes [{« type »: « email », « value »: « maisondesprojetsperi@mairie-lyon.fr »}] La Maison des Projets Gabriel Péri ouvre ses portes aux publics à partir du vendredi 8 juillet 2022 au 2, rue Gilbert Dru. Elle se veut un lieu pour informer, donner la parole aux habitants, aux associations, découvrir les actions engagées par la Ville de Lyon et par l’ensemble des parties prenantes de la transformation du quartier. Venir en TCL : Arrêts de métro Métro D Guillotière Gabriel-Péri ou Métro D et Métro B Saxe-Gambetta Arrêts de tramway T1 Saint-André et Guillotière Gabriel-Péri Station Vélo : Marseille-Félissent et Place Gabriel-Péri Bus C12 Gabriel-Péri ou Saxe-Gambetta

