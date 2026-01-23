Balade jeux d’hiver en forêt Le Bény Bocage Souleuvre en Bocage

Balade jeux d’hiver en forêt

Le Bény Bocage 28 Le Hamel Pins Souleuvre en Bocage Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Je vous propose d’apprendre à jouer avec et dans la nature sans matériel ou presque. Nous partons pour deux heures de balade dans le bois de Bény Bocage pour faire des jeux dans la nature en hiver. Jeux d’hiver actifs et petits bricolages vous attendent!

Je vous propose d’apprendre à jouer avec et dans la nature sans matériel ou presque. Nous partons pour deux heures de balade dans le bois de Bény Bocage pour faire des jeux dans la nature en hiver. Jeux d’hiver actifs et petits bricolages vous attendent! .

Le Bény Bocage 28 Le Hamel Pins Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie +33 2 33 57 57 79 contact@assomnps.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade jeux d’hiver en forêt

I suggest you learn to play with and in nature, with little or no equipment. We’re off for a two-hour stroll in the woods of Bény Bocage to play with nature in winter. Active winter games and crafts await you!

L’événement Balade jeux d’hiver en forêt Souleuvre en Bocage a été mis à jour le 2026-01-23 par Calvados Attractivité