Balade Journée Patrimoine lavoir Alligny-en-Morvan
Balade Journée Patrimoine lavoir Alligny-en-Morvan samedi 27 juin 2026.
Balade Journée Patrimoine
lavoir Guttes-Bonin Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27 18:30:00
Date(s) :
2026-06-27
l’Association Alligny-en-Morvan propose une promenade d’environ 8km au travers la forêt morvandelle, l’association propose également un vin d’honneur à 17h. .
lavoir Guttes-Bonin Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté ampatrimoine@gmail.com
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English : Balade Journée Patrimoine
L’événement Balade Journée Patrimoine Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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