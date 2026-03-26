Balade Journée Patrimoine lavoir Alligny-en-Morvan

Balade Journée Patrimoine

lavoir Guttes-Bonin Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

l’Association Alligny-en-Morvan propose une promenade d’environ 8km au travers la forêt morvandelle, l’association propose également un vin d’honneur à 17h. .

lavoir Guttes-Bonin Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté ampatrimoine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade Journée Patrimoine

L’événement Balade Journée Patrimoine Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs