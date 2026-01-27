Balade jusqu’à Zinzin de sarrasin (3,6km aller), découverte et goûter salle des fêtes Bagnoles de l’Orne Normandie
Balade jusqu’à Zinzin de sarrasin (3,6km aller), découverte et goûter salle des fêtes Bagnoles de l’Orne Normandie dimanche 15 février 2026.
Balade jusqu’à Zinzin de sarrasin (3,6km aller), découverte et goûter
salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 14:15:00
fin : 2026-02-15 17:30:00
Date(s) :
2026-02-15
Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.
Ce dimanche 15 février après-midi Après une balade d’environ 4 km sur petite route, nous rejoindrons Virginie et Patrick qui nous feront découvrir avec passion leurs savoir-faire de la semence à la fabrication de leurs délicieuses galettes.
Une dégustation vous sera proposée.
Réservation et possibilité de commande de galettes au 06.81.12.77.19 .
salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 6 81 12 77 19 ehurel@udaf-orne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade jusqu’à Zinzin de sarrasin (3,6km aller), découverte et goûter
L’événement Balade jusqu’à Zinzin de sarrasin (3,6km aller), découverte et goûter Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne