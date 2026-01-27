Balade jusqu’à Zinzin de sarrasin (3,6km aller), découverte et goûter salle des fêtes Bagnoles de l’Orne Normandie

Balade jusqu’à Zinzin de sarrasin (3,6km aller), découverte et goûter

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Ce dimanche 15 février après-midi Après une balade d’environ 4 km sur petite route, nous rejoindrons Virginie et Patrick qui nous feront découvrir avec passion leurs savoir-faire de la semence à la fabrication de leurs délicieuses galettes.

Une dégustation vous sera proposée.

Réservation et possibilité de commande de galettes au 06.81.12.77.19 .

