Balade : La base sous-marine de Bordeaux, sous le béton la culture Base sous-marine Bordeaux Bordeaux

Balade : La base sous-marine de Bordeaux, sous le béton la culture 20 et 21 septembre Base sous-marine Bordeaux Gironde

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Balade urbaine : La base sous-marine de Bordeaux, sous le béton la culture

Départ : début du quai Virginie Hériot (côté cinéma UGC)

Samedi et dimanche à 10h

Opérationnelle pendant seulement 20 mois, la base sous-marine de Bordeaux est le plus imposant vestige de l’Occupation en Nouvelle-Aquitaine. Véritable objet historique, mémoriel et architectural, la base est aussi devenue un écrin hors-norme dédié à la culture et à l’art. Cette balade patrimoniale, intégrant l’intérieur du U-Boot Bunker, mettra aussi bien en lumière le contexte de sa construction que les différentes expérimentations culturelles abritées en ses murs depuis lors.

Une visite guidée par Mathieu Marsan, médiateur du patrimoine, dans le cadre de l’évènement Dézip « Sous le béton, l’art éclaire la mémoire à la Base sous-marine »

Durée : 1h30

Tarif 5€

Réservation : obligatoire, à partir du 29 aout.

Jauge limitée

