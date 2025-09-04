BALADE « LA NATURE SOUS UN AUTRE JOUR » Castries

BALADE « LA NATURE SOUS UN AUTRE JOUR »

1790 Route de Fontmarie Castries Hérault

Tarif : 2 – 2 – EUR

Début : 2025-09-04

2025-09-04

Cette balade est une immersion collective pour observer, ressentir et comprendre le monde vivant. Reconnectez-vous à votre essence profonde en intégrant le cycle de la Vie et en vivant l’Instant Présent.

Sur Inscription en ligne .

English :

This walk is a collective immersion to observe, feel and understand the living world. Reconnect with your deepest essence by integrating the cycle of Life and living the Present Moment.

German :

Dieser Spaziergang ist ein kollektives Eintauchen in die Welt der Lebewesen, um sie zu beobachten, zu fühlen und zu verstehen. Verbinden Sie sich wieder mit Ihrer tiefsten Essenz, indem Sie den Kreislauf des Lebens integrieren und den gegenwärtigen Augenblick leben.

Italiano :

Questa passeggiata è un’immersione collettiva nell’osservazione, nel sentire e nella comprensione del mondo vivente. Riconnettetevi con la vostra essenza più profonda integrando il ciclo della vita e vivendo nel momento presente.

Espanol :

Este paseo es una inmersión colectiva en la observación, el sentimiento y la comprensión del mundo vivo. Reconecta con tu esencia más profunda integrando el ciclo de la Vida y viviendo el Momento Presente.

