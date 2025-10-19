Balade La nuit des salamandres Venez découvrir la vie étonnante des salamandres sur le site naturel des Plomarc’h! Rue des Plomarc’h Douarnenez

Balade La nuit des salamandres Venez découvrir la vie étonnante des salamandres sur le site naturel des Plomarc’h! Rue des Plomarc’h Douarnenez dimanche 19 octobre 2025.

Balade La nuit des salamandres Venez découvrir la vie étonnante des salamandres sur le site naturel des Plomarc’h!

Rue des Plomarc’h Ferme des Plomarc’h Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 21:00:00

fin : 2025-10-19 22:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Dans le cadre des suivis naturalistes réalisés par les agents du service Valorisation et animation des sites naturels de la Ville de Douarnenez, nous vous proposons de vous joindre à cette opération de sciences participatives dont l’objectif est d’améliorer les connaissances nécessaires à la conservation de ces amphibiens.

Gratuit réservation obligatoire sur le site de l’Office de Tourisme (Rubriques Agenda ou Billetterie)

RDV à 21h le dimanche 19 octobre dans la cour de ferme des Plomarc’h

Se garer sur le parking situé rue du Carrefour

Prévoir lampes frontales, vêtements de pluie et bottes

Chiens interdits

Durée environ 1 heure

Informations uniquement (pas de réservation) au 06 80 78 03 67

Attention l’activité peut être annulée si les conditions météos ne sont pas favorables à l’observation de salamandres .

Rue des Plomarc’h Ferme des Plomarc’h Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 13 35

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade La nuit des salamandres Venez découvrir la vie étonnante des salamandres sur le site naturel des Plomarc’h! Douarnenez a été mis à jour le 2025-10-15 par OT PAYS DE DOUARNENEZ