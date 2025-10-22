Balade Le Sol, un Trésor Précieux Maison de la Terre Lantic

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

Participez à une balade commentée pour découvrir les richesses du sol et la biodiversité qui se trouve sous nos pieds.

Animé par Ronan Pengam. Sur Réservation. .

Maison de la Terre Fontaine de Trémargat Lantic 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 56 06 97 89

