Balade Le trésor des arbres à La Sauve La Sauve

Place Saint Jean La Sauve Gironde

Gratuit

Début : 2025-10-26

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Tous les dimanches à 15 h, Terre et Océan vous propose une activité ou balade de découverte de l’environnement pour toute la famille. Le dimanche 26 octobre, rendez-vous à La Sauve, Place Saint-Jean (sous la halle), pour une balade intitulée Le trésor des arbres . En famille, partez à la découverte des arbres de la commune de façon originale. Des cimes aux racines, vous découvrirez la vie autour des arbres, leurs moyens de communication, leur apport sur notre bien-être et bien d’autres choses encore. Vous pourrez également expérimenter des outils de sciences participatives. Pour vous garer, utilisez le parking communal situé rue de Curton (derrière les cours de tennis). Sans inscription nécessaire au préalable. Entrée libre. .

Place Saint Jean La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 64 32 nature.creonnais@terreetocean.fr

