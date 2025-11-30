Balade Le trésor des arbres Mairie Cursan


Mairie 8 Route de Gestas Cursan Gironde
Gratuit






Chaque dimanche, une activité ou balade de découverte de l’environnement est prévue pour toute la famille. Le dimanche 30 novembre, rendez-vous à 15 h à la mairie de Cursan pour une balade intitutlée Le trésor des arbres . En famille, partez à la découverte des arbres de la commune de façon originale. Des cimes aux racines, vous découvrirez la vie autour des arbres, leurs moyens de communication, leur apport sur notre bien-être, et bien d’autres choses encore. Vous pourrez également expérimenter des outils de sciences participatives. Sans inscription nécessaire au préalable. Entrée libre. .
Mairie 8 Route de Gestas Cursan 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 64 32 nature.creonnais@terreetocean.fr
