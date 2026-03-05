Balade L’eau qui façonne les paysages Place de la Liberté Queaux

Balade L’eau qui façonne les paysages

Place de la Liberté Devant l’église Queaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Autour du bourg, les chemins offrent de beaux points de vue sur la vallée de la Vienne. L’eau façonne les reliefs, nourrit les sources et accompagne le vivant depuis toujours.

Au fil de la balade, nous observerons comment rivières et sources sculptent le paysage et influencent la vie humaine comme celle des plantes et des animaux. Une promenade entre panoramas et murmures d’eau, pour mieux comprendre le lien intime entre nature et territoire.

Prévoir bonnes chaussures et voiture .

Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. .

Place de la Liberté Devant l’église Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 58 patrimoine@ccvg86.fr

