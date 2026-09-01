Informations pratiques

Sewen

Balade : L’eau sculpteur de paysages

Route du Ballon d’Alsace Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

De sites en sites (Alfeld, Sewen, Kirchberg, Sentheim) rejoints en voiture, découvrez le fabuleux travail de l’eau sous toutes ses formes. Canyons de 35 millions d’années, cours d’eau de 250 millions d’années, érosion glaciaire, etc… Balade tout public, co-voiturage possible depuis Sentheim. Sur réservation par téléphone.

Dans le cadre du dispositif « Sorties Nature 2026 » de la région Grand Est. De sites en sites (Alfeld, Sewen, Kirchberg, Sentheim) rejoints en voiture, découvrez le fabuleux travail de l’eau sous toutes ses formes. Canyons de 35 millions d’années, cours d’eau de 250 millions d’années, érosion glaciaire, etc… Balade tout public, co-voiturage possible depuis Sentheim. Sur réservation par téléphone. .

Route du Ballon d’Alsace Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 47 29 16 20 maison.terre.alsace@gmail.com

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English :

Traveling from site to site (Alfeld, Sewen, Kirchberg, Sentheim) by car, discover the amazing work of water in all its forms. Canyons 35 million years old, rivers 250 million years old, glacial erosion, and more… A hike suitable for all ages; carpooling available from Sentheim. Reservations required by phone.

L’événement Balade : L’eau sculpteur de paysages Sewen a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach