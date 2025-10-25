Balade lecture à vélo Chavroches

Balade lecture à vélo Chavroches samedi 25 octobre 2025.

Balade lecture à vélo

Etang de chavroches Chavroches Allier

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

En présence de Valentin DEUDON, auteur en résidence. Venez profiter des paysages du territoire en savourant des lectures offertes par notre auteur en résidence.

Etang de chavroches Chavroches 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 68 79

In the presence of Valentin DEUDON, author in residence. Come and enjoy the local landscapes, with readings by our author-in-residence.

In Anwesenheit von Valentin DEUDON, Autor in Residenz. Genießen Sie die Landschaften der Region bei Lesungen, die von unserem Autor in Residence angeboten werden.

In presenza di Valentin DEUDON, autore in residenza. Venite a godervi i paesaggi della regione assaporando le letture proposte dal nostro autore in residenza.

En presencia de Valentin DEUDON, autor residente. Venga a disfrutar de los paisajes de la región mientras saborea las lecturas ofrecidas por nuestro autor residente.

