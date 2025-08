Balade lecture autour des cascades Médiathèque au Fil des Pages Monistrol-sur-Loire

Balade lecture autour des cascades Médiathèque au Fil des Pages Monistrol-sur-Loire vendredi 17 octobre 2025.

Balade lecture autour des cascades

Médiathèque au Fil des Pages Allée du château Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-17 14:30:00

fin : 2025-10-17 16:00:00

Date(s) :

2025-10-17

Balade lecture de 4 km autour des cascades tout en découvrant des extraits de livres et des récits de personnes qui parcourent les sentiers de France.

Expérience à la fois apaisante et inspirante. Pour les adultes. Réservation à l’Office de Tourisme.

.

Médiathèque au Fil des Pages Allée du château Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

A 4 km reading walk around the cascades, with excerpts from books and stories by people who walk the trails of France.

A soothing and inspiring experience. For adults. Book at the Tourist Office.

German :

4 km lange Lesewanderung um die Wasserfälle herum, während Sie Auszüge aus Büchern und Geschichten von Menschen entdecken, die auf den Wanderwegen Frankreichs unterwegs sind.

Beruhigendes und zugleich inspirierendes Erlebnis. Für Erwachsene. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Italiano :

Una passeggiata di lettura di 4 km intorno alle cascate, con estratti di libri e storie di persone che hanno percorso i sentieri di Francia.

Un’esperienza rilassante e stimolante. Per adulti. Prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Un paseo de lectura de 4 km alrededor de las cascadas, con extractos de libros y relatos de personas que han recorrido los senderos de Francia.

Una experiencia relajante e inspiradora. Para adultos. Reserva en la Oficina de Turismo.

L’événement Balade lecture autour des cascades Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron