BALADE LECTURE DE PAYSAGE Ventalon en Cévennes

BALADE LECTURE DE PAYSAGE

l’Espinas Ventalon en Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04 17:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Une balade, des dessins, comparer des photos aériennes, etc. Vous êtes invités à (re)découvrir les paysages qui nous entourent. Sur inscription sur le site de Biosphera, par mail ou par téléphone.

Le temps d’un après-midi, découvrez le paysage à travers une approche sensible et historique.

Une balade, des dessins, comparer des photos aériennes, etc. Le SHVC et ses partenaires vous invitent à (re)découvrir les paysages qui nous entourent. Quelques heures pour s’interroger, (ré)apprendre, comprendre comment le paysage est-il façonné ? D’où vient le paysage qui nous entoure aujourd’hui et pourquoi ? Quels enjeux doit-il relever ?

Sur inscription sur le site de Biosphera ou via la chargée de mission agriculture et territoire au 04 66 25 40 69 ou par mail à agriculture@shvc.fr

Les modalités pratiques vous seront communiquées après inscription.

Après -midi organisée en partenariat avec le Parc national de Cévennes et l’Entente Interdépartementale Causses et Cévennes. .

l’Espinas Ventalon en Cévennes 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 25 40 69 agriculture@shvc.f

English :

Take a walk, draw pictures, compare aerial photos and more. You’re invited to (re)discover the landscapes that surround us. Registration on the Biosphera website, by e-mail or telephone.

