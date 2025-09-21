Balade lecture du paysage de la vallée de la Cure Camp antique de Cora Saint-Moré

Balade lecture du paysage de la vallée de la Cure Dimanche 21 septembre, 16h30 Camp antique de Cora Yonne

Participation libre.

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une balade commentée histoire et nature, au départ du Camp de Cora, dans la vallée de la Cure, avec ses falaises, sa carrière de sarcophages mérobingiens, la roche taillée, et les grottes d’Arcy-sur-Cure.

Camp antique de Cora Villaucerre 89270 Saint-Moré Saint-Moré 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 07 69 72 84 79 https://www.facebook.com/CoraPatrimoineArcySaintMore https://www.youtube.com/@AssociationCoraPatrimoine Ce site est un camp retranché du IVe siècle de notre ère, placé sur un éperon rocheux qui domine la vallée de la Cure, à 236 m d’altitude, au cœur de la forêt bourguignonne. Il a été bâti sur une superficie d’environ 25 hectares, et gardait la Via Agrippa construite au Ier siècle avant notre ère pour relier Lyon à Boulogne-sur-Mer. Cette route, encore bien visible en contrebas de la falaise, est même encore en partie praticable à pied.

Son vestige le plus spectaculaire est une muraille imposante de près de 300 m de long, classée au titre des Monuments historiques depuis 1971. Elle protégeait l’accès au camp. Flanquée de 6 demi-tours pleines, elle court sur près de 300 m, mesure 2,70 m d’épaisseur et se serait élevée de 3 à 7 m de hauteur.

Ce camp militaire gallo-romain -unique dans la région- est abandonné et dépérit depuis des années. Mais Cora Patrimoine a décidé d’œuvrer à la sauvegarde et à la transmission de ce patrimoine unique. Parking en bordure de forêt pour accéder au Camp de Cora : https://maps.app.goo.gl/uQjFZjjCLgojdD8o7

