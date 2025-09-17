Balade-Lecture | « L’homme qui plantait des arbres » Saint-Vaast-lès-Mello

486 Rue de la Paix Saint-Vaast-lès-Mello

Gratuit

Début : 2025-09-17 15:00:00

fin : 2025-09-17 17:00:00

2025-09-17

La Médiathèque de Saint-Vaast-lès-Mello vous propose une balade-lecture de « L’homme qui plantait des arbres » mercredi 17 septembre 2025.

Dans l’écrin de verdure des Glachoirs où les arbres peu à peu reconquièrent l’espace de l’ancienne carrière de pierre, écoutons le très beau texte de Jean Giono lu par le comédien Camille Voyenne.

Rendez-vous au Pôle Louise Michel (486 rue de la Paix 60660 Saint-vaast-lès-Mello)

Départ de la médiathèque à pieds (une demi-heure de marche) à 15h, retour vers 17h

Dès 8 ans (Moins de 14 ans accompagnés d’un adulte)

Bonnes chaussures conseillées

Gratuit _ Inscription préférable au 03 44 27 39 11 ou mediatheque@saintvaastlesmello.fr

+33 3 44 27 39 11 mediatheque@saintvaastlesmello.fr

