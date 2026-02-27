Balade Les arbres de la bergerie Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains

Balade Les arbres de la bergerie

Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Découverte et reconnaissance des arbres et des arbustes qui peuplent la colline. Ici les essences d’ornement de l’ancien parc à l’anglaise côtoient les végétaux du bocage labourdin. Avec un animateur nature du CPIE Pays basque, et Alexis Prud’homme, technicien forestier à l’ONF. À partir de 8 ans. Inscriptions obligatoires car places limitées. .

Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 20 cpie.pays.basque@orange.fr

