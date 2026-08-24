Balade | Les couleurs d’automne Mauzac-et-Grand-Castang
dimanche 11 octobre 2026 · Mauzac-et-Grand-Castang
Informations pratiques
Mauzac-et-Grand-Castang
Balade | Les couleurs d’automne
Mairie Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Venez participer à une balade sur les couleurs de l’automne.
Au programme balade naturaliste pour profiter des couleurs d’automne, accompagnement personnalisé pour prise de vue photographique (paysages, macro, …)
Places limitées, réservation obligatoire. .
Mairie Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 41 68 artetnaturemauzac@gmail.com
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English : Balade | Les couleurs d’automne
L’événement Balade | Les couleurs d’automne Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides