Informations pratiques

Mauzac-et-Grand-Castang

Balade | Les couleurs d’automne

Mairie Mauzac-et-Grand-Castang Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Venez participer à une balade sur les couleurs de l’automne.

Au programme balade naturaliste pour profiter des couleurs d’automne, accompagnement personnalisé pour prise de vue photographique (paysages, macro, …)

Places limitées, réservation obligatoire. .

Mairie Mauzac-et-Grand-Castang 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 41 68 artetnaturemauzac@gmail.com

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English : Balade | Les couleurs d’automne

L’événement Balade | Les couleurs d’automne Mauzac-et-Grand-Castang a été mis à jour le 2026-08-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides