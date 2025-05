Balade Les eaux claires du temps – Puymoyen, 18 mai 2025 10:00, Puymoyen.

Charente

Balade Les eaux claires du temps Rue du moulin du verger Puymoyen Charente

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 12:00:00

2025-05-18

Balade de 4 km, partageons (ou pas !) nos musiques revigorantes pour une playlist « nature ».

Rue du moulin du verger

Puymoyen 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 62 72 32

English :

Take a 4 km stroll, and share (or not!) our invigorating music for a « nature » playlist.

German :

4 km langer Spaziergang, teilen wir (oder auch nicht!) unsere belebende Musik für eine « Natur »-Playlist.

Italiano :

Fate una passeggiata di 4 km e condividete (o meno!) la nostra musica tonificante per una playlist « natura ».

Espanol :

Da un paseo de 4 km y comparte (¡o no!) nuestra música tonificante para una lista de reproducción de « naturaleza ».

