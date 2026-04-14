Balade Les grands Chemins, Aulnay de Saintonge, Aulnay

Balade Les grands Chemins Dimanche 31 mai, 09h30 Aulnay de Saintonge Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00

Programme à venir.

Aulnay de Saintonge Aulnay de Saintonge Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade sur « Les Grands Chemins » à pied, vélo, à cheval, sur les 6 communes Aulnay de Saintonge, Dampierre/Boutonne, St-Georges de Longuepierre, Blanzay/Boutonne, La Villedieu, St-Mandé sur Brédoire

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