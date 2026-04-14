Balade Les grands Chemins, Aulnay de Saintonge, Aulnay
Balade Les grands Chemins, Aulnay de Saintonge, Aulnay dimanche 31 mai 2026.
Balade Les grands Chemins Dimanche 31 mai, 09h30 Aulnay de Saintonge Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:30:00+02:00 – 2026-05-31T18:00:00+02:00
Programme à venir.
Aulnay de Saintonge Aulnay de Saintonge Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Balade sur « Les Grands Chemins » à pied, vélo, à cheval, sur les 6 communes Aulnay de Saintonge, Dampierre/Boutonne, St-Georges de Longuepierre, Blanzay/Boutonne, La Villedieu, St-Mandé sur Brédoire
Association AVEC
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