Balade les jeudis des villages Sauzelle Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron

Sauzelle Salle des fêtes (dans le jardinet) Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : Jeudi 2025-07-24 18:00:00
fin : 2025-07-24 19:30:00
2025-07-24 2025-08-28
Balade commentée pour découvrir le village de Sauzelle avec Corinne Pelletier.
Rendez-vous dans le jardinet de la salle des fêtes.
Sauzelle Salle des fêtes (dans le jardinet) Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75
English :
Guided tour of the village of Sauzelle with Corinne Pelletier.
Meet in the garden of the village hall.
German :
Kommentierter Spaziergang zur Erkundung des Dorfes Sauzelle mit Corinne Pelletier.
Treffpunkt im kleinen Garten des Festsaals.
Italiano :
Visita guidata del villaggio di Sauzelle con Corinne Pelletier.
Appuntamento nel giardino del municipio.
Espanol :
Visita guiada al pueblo de Sauzelle con Corinne Pelletier.
Encuentro en el jardín del ayuntamiento.
L’événement Balade les jeudis des villages Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes