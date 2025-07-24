Balade les jeudis des villages Sauzelle Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron

Balade les jeudis des villages Sauzelle Sauzelle Saint-Georges-d’Oléron jeudi 24 juillet 2025.

Balade les jeudis des villages Sauzelle

Sauzelle Salle des fêtes (dans le jardinet) Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Jeudi 2025-07-24 18:00:00

fin : 2025-07-24 19:30:00

2025-07-24 2025-08-28

Balade commentée pour découvrir le village de Sauzelle avec Corinne Pelletier.

Rendez-vous dans le jardinet de la salle des fêtes.

Sauzelle Salle des fêtes (dans le jardinet) Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 75

English :

Guided tour of the village of Sauzelle with Corinne Pelletier.

Meet in the garden of the village hall.

German :

Kommentierter Spaziergang zur Erkundung des Dorfes Sauzelle mit Corinne Pelletier.

Treffpunkt im kleinen Garten des Festsaals.

Italiano :

Visita guidata del villaggio di Sauzelle con Corinne Pelletier.

Appuntamento nel giardino del municipio.

Espanol :

Visita guiada al pueblo de Sauzelle con Corinne Pelletier.

Encuentro en el jardín del ayuntamiento.

