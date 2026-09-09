Balade : Les légendes de la montagne d’Ormont sur route des Molières Saint-Dié-des-Vosges

Informations pratiques

Saint-Dié-des-Vosges

Balade : Les légendes de la montagne d’Ormont

sur route des Molières Parking du carrefour de la Broque Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 10:00:00

fin : 2026-10-11 15:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Saviez-vous qu’un immense lac souterrain se trouve dans les entrailles de l’Ormont et menace de noyer Saint-Dié ? Ou que des géants sommeillent à l’intérieur des grands rochers ? Pour tout savoir remontez le temps avec votre guide et découvrez la montagne mythologique d’Ormont.

La balade durera environ 5 h et parcourra 8 km pour un dénivelé de 272 m (peut être difficile pour les personnes peu habituées à la marche). Pique-nique tiré du sac.Tout public

12 .

sur route des Molières Parking du carrefour de la Broque Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 67 87 00 43 berian.association@hotmail.com

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English :

Did you know that a huge underground lake lies deep within Ormont and threatens to flood Saint-Dié? Or that giants slumber inside the large boulders? To find out everything, travel back in time with your guide and discover the mythological Mount Ormont.

The hike will last about 5 hours and cover 8 km with an elevation gain of 272 m (may be difficult for those unaccustomed to hiking). Bring your own picnic lunch.

L’événement Balade : Les légendes de la montagne d’Ormont Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES