Balade : Les légendes de la montagne d’Ormont sur route des Molières Saint-Dié-des-Vosges
dimanche 11 octobre 2026 · sur route des Molières · Saint-Dié-des-Vosges
Informations pratiques
Saint-Dié-des-Vosges
Balade : Les légendes de la montagne d’Ormont
sur route des Molières Parking du carrefour de la Broque Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
12
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 10:00:00
fin : 2026-10-11 15:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Saviez-vous qu’un immense lac souterrain se trouve dans les entrailles de l’Ormont et menace de noyer Saint-Dié ? Ou que des géants sommeillent à l’intérieur des grands rochers ? Pour tout savoir remontez le temps avec votre guide et découvrez la montagne mythologique d’Ormont.
La balade durera environ 5 h et parcourra 8 km pour un dénivelé de 272 m (peut être difficile pour les personnes peu habituées à la marche). Pique-nique tiré du sac.Tout public
12 .
sur route des Molières Parking du carrefour de la Broque Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 67 87 00 43 berian.association@hotmail.com
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English :
Did you know that a huge underground lake lies deep within Ormont and threatens to flood Saint-Dié? Or that giants slumber inside the large boulders? To find out everything, travel back in time with your guide and discover the mythological Mount Ormont.
The hike will last about 5 hours and cover 8 km with an elevation gain of 272 m (may be difficult for those unaccustomed to hiking). Bring your own picnic lunch.
L’événement Balade : Les légendes de la montagne d’Ormont Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-09-09 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
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