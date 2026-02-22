Balade Les oiseaux tambourins Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains

Balade Les oiseaux tambourins

Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Avec Laurence Goyeneche, animatrice nature au CPIE Pays Basque.

Les oiseaux chantent et certains même tambourinent ! Le tambourinage, c’est le nom donné au son que produisent certains pics contre les troncs d’arbres. Mais pour quelles raisons ? L’œil et l’ouïe aux aguets, nous pénètrerons dans le bois à la recherche de ces oiseaux !

Prévoir chaussures de marche type tennis (pas de semelles lisses), eau. Casse-croûte facultatif.

Pour adultes et enfants à partir de 8 ans.

Renseignements et inscriptions auprès du CPIE Pays Basque. .

Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 47 20 cpie.pays.basque@orange.fr

