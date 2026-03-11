Balade Les plantes au bord du chemin Devant l’église Adriers

Balade Les plantes au bord du chemin

Devant l’église 2 Place du Monument aux Morts Adriers Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Au printemps, les chemins deviennent de véritables jardins sauvages. À chaque pas, herbes, fleurs et jeunes pousses s’invitent le long des talus, des haies et des sentiers.

Lors de cette balade, apprenez à reconnaître ces plantes communes que l’on croise sans toujours les voir. Comestibles, médicinales, utiles aux insectes ou simplement belles, elles racontent la richesse discrète de nos paysages. Une promenade pour ralentir, observer et redécouvrir la nature tout près de nos pas.

Prévoir voiture et bonnes chaussures.

Gratuit. Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe. .

Devant l’église 2 Place du Monument aux Morts Adriers 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@ccvg86.fr

