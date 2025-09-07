Balade « Les P’tits Paris sur les pas des enfants de l’Assistance » Verger de Poil Poil

Balade « Les P’tits Paris sur les pas des enfants de l’Assistance » Verger de Poil Poil dimanche 7 septembre 2025.

Balade « Les P’tits Paris sur les pas des enfants de l’Assistance »

Verger de Poil Le bourg Poil Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

Date(s) :

2025-09-07

Organisée par l’association Chemins, en partenariat avec les communes et Grand Site de France Bibracte Morvan des Sommets.

Départ à 11h de la salle Jeanne Baret à La Comelle (71) pour une balade contée ou à 14h du verger de Poil pour une visite guidée par David Beaudequin, directeur du Musée des Nourrices.

Trajet complet 14,5 km, difficulté modérée.

Balade gratuite, réservation obligatoire à contact@chemins.org ou 03 86 30 45 66 ou 03 86 30 10 58.

Possibilité de retour en navette à mi-parcours et en fin de parcours, à indiquer à l’inscription.

Prévoir vêtements et chaussures imperméables le cas échéant.

Pique-nique tiré du sac au verger de Poil ou vente de paniers repas (réservation avant le 2/09).

“Les p’tits Paris”, tout le Morvan les connait, tous les Morvandiaux en ont dans leurs familles, presque chaque maison en ont accueillis.

Parfois embrassés comme des enfants de la famille, malheureusement fréquemment exploités comme des esclaves, l’histoire de chaque enfant est singulière et impacte sa descendance. Avec cette balade, nous vous proposons de partir à la découverte de l’histoire des pupilles du Morvan. .

Verger de Poil Le bourg Poil 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 30 10 58 contact@chemins.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade « Les P’tits Paris sur les pas des enfants de l’Assistance » Poil a été mis à jour le 2025-08-30 par OT Rives du Morvan