Balade Les réseaux naturels du champignon à l’envol du milan Maison du patrimoine naturel Sadirac

Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac Gironde

Par essence la nature est un ensemble de réseaux vivants interconnectés. De l’invisible réseau de filaments mycéliens connecté aux racines des arbres, aux couloirs de migrations des oiseaux en passant par les chaines alimentaires vous découvrirez en balade près de chez vous les interactions qui se tissent entre les êtres vivants. Sans inscription nécessaire au préalable. .

Maison du patrimoine naturel 23 Route de Créon Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 30 64 32 nature.creonnais@terreetocean.fr

