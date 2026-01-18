BALADE LES SALINES DE VILLENEUVE BY MONTPEL’ A VELO Montpellier

BALADE LES SALINES DE VILLENEUVE BY MONTPEL’ A VELO

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

Dimanche 25 Janvier à 14h

Balade Inédite guidée en vélo électrique de 3H Pour découvrir Les Salines de Villeneuve agrémenté d’une dégustation surprise

Calme et Superbe paysage pendant cette balade.

Tout Public, ouverte à Tous

Départ devant l’office de Tourisme, Place de la Comédie.

49€ Adultes Tout Compris (Vélo Electrique , Equipement, Balade , dégustation et Notre Guide)

29€ Enfants

Renseignements et Réservations sur www.montpelavelo.fr et 07 43 16 49 28 .

Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 43 16 49 28

English :

Sunday, January 25 at 2pm

An original 3-hour guided electric bike ride to discover Les Salines de Villeneuve , with a surprise tasting

Quiet and beautiful scenery during this ride.

