BALADE LES SALINES DE VILLENEUVE BY MONTPEL’ A VELO Montpellier dimanche 25 janvier 2026.
Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Tarif : 29 – 29 – EUR
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Dimanche 25 Janvier à 14h
Balade Inédite guidée en vélo électrique de 3H Pour découvrir Les Salines de Villeneuve agrémenté d’une dégustation surprise
Calme et Superbe paysage pendant cette balade.
Tout Public, ouverte à Tous
Départ devant l’office de Tourisme, Place de la Comédie.
49€ Adultes Tout Compris (Vélo Electrique , Equipement, Balade , dégustation et Notre Guide)
29€ Enfants
Renseignements et Réservations sur www.montpelavelo.fr et 07 43 16 49 28 .
Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 43 16 49 28
English :
Sunday, January 25 at 2pm
An original 3-hour guided electric bike ride to discover Les Salines de Villeneuve , with a surprise tasting
Quiet and beautiful scenery during this ride.
