BALADE LES SALINES DE VILLENEUVE BY MONTPEL’ A VELO Montpellier
BALADE LES SALINES DE VILLENEUVE BY MONTPEL’ A VELO Montpellier dimanche 22 mars 2026.
BALADE LES SALINES DE VILLENEUVE BY MONTPEL’ A VELO
Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Tarif : 29 – 29 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Dimanche 22 MARS à 14h
Balade Inédite guidée en vélo électrique de 3H Pour découvrir Les Salines de Villeneuve agrémenté d’une dégustation surprise
Calme et Superbe paysage pendant cette balade.
Dimanche 22 MARS à 14h
Balade Inédite guidée en vélo électrique de 3H Pour découvrir Les Salines de Villeneuve agrémenté d’une dégustation surprise
Calme et Superbe paysage pendant cette balade.
Tout Public, ouverte à Tous
Départ devant l’office de Tourisme, Place de la Comédie.
49€ Adultes Tout Compris (Vélo Electrique , Equipement, Balade , dégustation et Notre Guide)
29€ Enfants
Renseignements et Réservations sur www.montpelavelo.fr et 07 43 16 49 28 .
Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 43 16 49 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sunday MARCH 22nd at 2pm
Unusual 3-hour guided electric bike ride to discover Les Salines de Villeneuve , with a surprise tasting
Quiet and beautiful scenery during this ride.
L’événement BALADE LES SALINES DE VILLENEUVE BY MONTPEL’ A VELO Montpellier a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 OT MONTPELLIER