Balade libre à Sénergues : étape 3 à la découverte d’une miellerie !, Miel du Pays de Conques, Sénergues

Informations pratiques

Balade libre à Sénergues : étape 3 à la découverte d’une miellerie ! Dimanche 20 septembre, 10h00 Miel du Pays de Conques Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

‍♂️ Balade libre — Sénergues

Partez pour une agréable balade libre , à la découverte de la tour du château et de l’église de Sénergues … ainsi que d’une miellerie !

Étape 3 — Visite commentée d’une miellerie

Clôturez votre balade par une immersion dans le monde fascinant des abeilles !

Un passionné d’apiculture vous fera découvrir :

les secrets de la ruche,

les méthodes ancéstrales d’apiculture

les ruches tronc et les ruches paille

une vidéo de l’activité apicole sur toute une année

une dégustation de miel,

et une présentation des produits de la ruche : pollen, miel en rayon, pain d’épices, savon, bonbons…

Miel du Pays de Conques Chemin de Lestaral, Anglars, 12320 Senergues Sénergues 12320 Aveyron Occitanie 06 78 29 01 10 http://www.miel-conques.fr Profitez d’une expérience de dégustation et d’achat de miel ainsi que de produits issus de la ruche tels que le pollen, le miel en rayon, le pain d’épices, le savon, les bonbons, et bien plus encore. Des animations sont disponibles pour les individus et les groupes.

‍♂️ Balade libre — Sénergues

© Régine Combal