Marne

2025-06-06

2025-06-08

2025-06-06

Prenez de la hauteur pour découvrir les paysages classés Unesco.

Prenez de la hauteur pour découvrir les paysages classés Unesco.

Au coeur d'une clairière, découvrez une promenade champêtre avec divers points de vue sur le centre d'Epernay, la Montagne de Reims et la vallée de la Marne, la plaine chalonnaise et la Côte des Blancs.

chemin de la source Sommet du Mont Bernon

Épernay 51200 Marne Grand Est

Balade libre au sommet du Mont Bernon pour découvrir les vues sur les paysages de Champagne classés Unesco

Climb to the top to discover the Unesco-listed landscapes.

German :

Begeben Sie sich in luftige Höhen, um die Unesco-geschützten Landschaften zu erkunden.

Italiano :

Salite in alto e scoprite i paesaggi classificati dall'Unesco.

Espanol :

Suba a las alturas y descubra los paisajes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

