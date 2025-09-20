Balade libre dans un jardin d’inspiration monastique Jardin monastique Haguenau

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Autour des plantes aromatiques, médicinales et tinctoriales du jardin monastique, découvrez les principes visionnaires de l’approche globale de l’Homme (corps, âme et esprit) selon Hildegarde de Bingen, docteure de l’Église au XIIe siècle.

Jardin monastique Rue du Grenier, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est 03 88 93 90 03 Le jardin de la paroisse Saint-Georges est dédié à sainte Hildegarde de Bingen.

Il s’agit d’un jardin monastique structuré en plusieurs espaces : une terrasse pour les rencontres, un damier mêlant plantations et gravier, et huit « carrés monastiques ».

Des formes géométriques symbolisent des concepts spirituels : le carré pour la terre, le triangle pour la Trinité, le cercle pour le divin, et les quatre éléments sont représentés dans le jardin.

On y trouve plus de 200 espèces de plantes médicinales et aromatiques, ainsi que des minéraux, comme une porte d’entrée vers la spiritualité chrétienne.

Depuis 2012, sainte Hildegarde est reconnue docteur de l’Église.

Le jardin est accessible lors de rencontres, des Journées du patrimoine ou sur rendez-vous.

Des ateliers sont proposés autour des plantes, de la santé du corps et de l’esprit, de l’art roman, ou encore de la lithothérapie. Ils abordent également la spiritualité du XIIe siècle à travers les enseignements d’Hildegarde.

Sont aussi évoqués d’autres auteurs spirituels comme les pères cisterciens, Bernard de Clervaux, Aelred de Rielvaux ou Guillaume de Saint-Thierry.

Ce lieu est à la fois un espace de découverte, de méditation et de transmission. Accès par la rue du Grenier uniquement.

© Ville de Haguenau