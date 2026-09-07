Balade libre sur le sentier du facteur Gorsse, Église Saint-Roch, Sornac

Informations pratiques

Balade libre sur le sentier du facteur Gorsse 19 et 20 septembre Église Saint-Roch Corrèze

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Partez librement sur les traces du facteur Gorsse grâce à un parcours de découverte. Des documents d’accompagnement, mis à votre disposition dans l’église, vous guideront tout au long de cette balade à la découverte de ce patrimoine local.

Église Saint-Roch Place de l’église, 19290 Sornac Sornac 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 94 61 27 https://sornac.fr/ Découvrez cette église romane du XIIe siècle avec un retable polychrome du XIXe siècle, possédant deux chapelles des XVe et XVIIe siècles (avec un Sacré Coeur de Jésus et une Vierge), une chapelle ancienne, dédiée à saint Joseph, avec des signes des Templiers (croix de Malte) et un clocher-mur. Elle abrite un retable polychrome imposant et une tapisserie d’Aubusson « La femme reçoit des ailes ». Parking à 20 m de l’église.

Partez librement sur les traces du facteur Gorsse grâce à un parcours de découverte. Des documents d’accompagnement, mis à votre disposition dans l’église, vous guideront tout au long de cette balade…